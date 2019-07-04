ОБСЄ не коментує появу людей з пов’язками "СЦКК" біля Станиці

Раніше в опублікованому 1 липня звіті СММ ОБСЄ повідомлялося, що "29 і 30 червня на передовій позиції збройних формувань (яка не була демонтована) південніше дерев'яних конструкцій, встановлених над зруйнованою частиною мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили двох чоловіків в одязі військового типу з блакитними нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" російською та англійською мовами".

Крім того, за даними місії, "29 червня на ділянці розведення біля блокпоста збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській члени патруля СММ бачили близько 10 чоловіків в одязі військового типу з аналогічними описаними вище блакитними нарукавними пов'язками".

Як повідомлялося, у грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну. Інформації про повернення цих російських офіцерів, які перебували на Донбасі офіційно, не було.

З огляду на це Укрінформ поцікавився в СММ ОБСЄ, чи встановили в місії, хто були ці чоловіки в одязі військового типу з пов'язками з написами "СЦКК" і чи є вони офіцерами збройних сил РФ. Ще одне запитання стосувалося того, чи відомо СММ ОБСЄ про повернення російських офіцерів до складу СЦКК і чи отримувала місія відповідну інформацію від російської сторони.

У відповіді на журналістський запит в місії ОБСЄ повідомили наступне: "Відповідно до свого мандата, СММ ОБСЄ збирає інформацію та звітує про безпекову ситуацію по всій Україні. З огляду на те, що ділянка в районі Станиці Луганської вже давно вважається пріоритетною, там розміщена передова патрульна база та спостерігачі, які здійснюють моніторинг за допомогою камер і безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Останнім часом патрулювання в цьому районі було посилено, встановлено додаткову камеру, а також частіше здійснювалися польоти БПЛА. Усі відповідні результати наших спостережень щодо розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської викладено в щоденних звітах СММ ОБСЄ, які доступні для широкої громадськості трьома мовами (англійською, українською, російською) на сайті ОБСЄ".