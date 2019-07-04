ОБСЄ заявляє, що у районі Станиці немає зброї по обидва боки лінії зіткнення

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ стверджує, що у районі Станиці Луганської після розведення сил більше немає озброєння по обидва боки лінії зіткнення.

Про це йдеться у Twitter місії.

"Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

Розведення сил у Станиці Луганській розпочалося опівдні 26 червня.