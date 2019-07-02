Розведення військ: розвідка зафіксувала біля Станиці переодягнених військових РФ

Російське окупаційне командування через підконтрольні засоби масової інформації поширює фейкову інформацію, що українська сторона не виконує домовленості про розведення військ.

Про це поінформував у вівторок на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, посилаючись на дані Головного управління розвідки МОУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування через підконтрольні засоби масової інформації поширює чутки про недотримання домовленості про розведення військ командуванням Об’єднаних сил та повернення українських підрозділів на попередньо займані позиції", - зазначив Гуцуляк.

За його словами, для підготовки відповідних фейкових відеоматеріалів залучаються знімальні групи, у тому числі провідних російських телеканалів.

Водночас речник Міноборони повідомив, що за даними ГУР, у районі населеного пункту Станиця Луганська, з якого за заявами противника виведені його війська, продовжують перебувати групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих мешканців, переодягнувшись у цивільний одяг.