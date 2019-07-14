Біля Станиці знову помітили російських окупантів із пов'язками "СЦКК"

Спостерігачі СММ ОБСЄ 12 липня на ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганській знову спостерігали бойовиків російських окупаційних сил з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК".

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

"12 липня на ділянці розведення спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (у всіх були нарукавні пов'язки з написами "СЦКК") південніше зруйнованої частини мосту біля Станиці Луганської (15 км на північ від Луганська)", - йдеться у звіті.

На колишній передовій позиції Збройних сил України, північніше зруйнованої частини мосту, команда СММ бачила 2 офіцерів Збройних сил України при Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) і групу із 7 цивільних осіб, зокрема представника місцевої адміністрації, які йшли в напрямку зруйнованої частини мосту. "Як повідомлялося, вони проводили техніко-економічну оцінку можливості впровадження перевезення цивільних осіб з "обмеженими можливостями" від зруйнованої частини мосту до контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) північніше мосту поблизу Станиці Луганської і в протилежному напрямку", - зазначається у звіті.

Приблизно за 200 м на південь від КПВВ спостерігачі бачили 8 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з міношукачами.

Спостерігачі ОБСЄ відзначили, що роботи зі зведення укріпленої бетонної споруди за межами ділянки розведення, приблизно за 15 м на північ від КПВВ, тривають: "Військовослужбовець Збройних сил України повідомив про те, що вони зводять укриття."

У другій половині дня 12 липня, перебуваючи за 600 м на південь від мосту біля Станиці Луганської, спостерігачі чули 1 вибух невизначеного походження на відстані орієнтовно 2–3 км на схід (за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від неї).

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Як відомо, Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та РФ, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК. До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та ЗС Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери ЗС РФ в одноосібному порядку залишили СЦКК, після чого вони залишили Україну.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 4 липня заявив, що поява чоловіків у військовій формі з пов'язками з написами "СЦКК", зафіксована раніше місією ОБСЄ на непідконтрольній уряду території біля Станиці Луганської, є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування. Цимбалюк зазначив, що РФ односторонньо і безпідставно вивела своїх офіцерів з цієї двосторонньої структури — і зараз ніхто, включаючи представників незаконних збройних формувань, не має права замінювати їх.