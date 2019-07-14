Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським і Новолуганським

Російсько-окупаційні війська від початку доби станом на 12-ту годину здійснили 5 обстрілів.

Про це поінформував на брифінгу речник Міністерства оборони Максим Праута, повідомляється сайті відомства.

Зокрема, на Луганському напрямку противник з боку окупованого населеного пункту Сміле упродовж півгодини обстрілював обладнані поблизу Кримського опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, окупанти майже 20 хвилин вели вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по українських позиціях біля Зайцевого.

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Міномет 82-го калібру і автоматичні гранатомети окупанти використали під час обстрілу військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Новолуганського.

На Донецькому напрямку було неспокійно неподалік Широкиного, де російсько-окупаційні війська з боку Саханки двічі застосовували стрілецьку зброю.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби в результаті обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає", - повідомив Праута.

Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку українських військ уточнюються.

Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил, запевнив речник.