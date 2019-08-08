Американець стверджує, що найняв лобістів у США для Зеленського "з власної волі"

Загадковий американський адвокат Маркус Коен, який найняв лобістів з Signal Group Consulting LLC за 70 тисяч доларів для підвищення іміджу Володимира Зеленського у США, заявив, що зробив це з власної доброї волі та за власні гроші.

Про це сам Коен розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

«Це була моя власна ініціатива... і я зробив це з радістю», - повідомив Маркус Коен у телефонній розмові.

Видання пояснює, що знайти його було нелегко. Він не користується жодними соціальними мережами, і має лише сторінку у LinkedIn із мінімальною інформацією. Численні високопоставлені співрозмовники журналістів у Вашингтоні ніколи не чули про нього.

«Я за все заплатив сам», сказав Коен, додавши, що зробив це «з власної доброї волі» після короткої особистої зустрічі з Зеленським у Києві під час його виборчої кампанії. Він не пояснив, як заробив таку значну суму грошей», - пише автор розслідування.

У коментарі виданню телефоном зі Стамбула, президент України вчергове пояснив, що «ніколи нічого ні у кого не просив», йому «ніхто нічого не пропонував», він «ніколи нікому не платив і ні від кого нічого не брав». Володимир Зеленський додав: «Я сам собі лобіст».

Водночас Маркус Коен пояснив в інтерв'ю, що дивився серіал «Слуга народу» та був захоплений Зеленським. За його словами, «друг друга» познайомив його з Іваном Бакановим, який тоді був головою виборчого штабу нинішнього президента.

Коен підтвердив, що під час короткої особистої зустрічі з кандидатом Володимиром Зеленським не піднімав питання лобістської кампанії у США та запевнив, що з того моменту більше не мав з ним жодних особистих зустрічей.

«Коен також розповів, що згодом зблизився з Бакановим, який видався йому кмітливим та веселим», - пише видання та додає, що сам виконувач обов`язків голови СБУ відмовився від коментаря.

Водночас співробітники Signal Group Consulting LLC, з якими вдалося поспілкуватися автору розслідування, підтвердили, що Коен та Баканов перебували разом у Вашингтоні навесні 2019 року.

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Видання пояснює, що тодішній голова штабу Зеленського Іван Баканов та «старший економічний радник» Олег Дубина відвідували столицю США з 15 по 17 квітня, провівши низку зустрічей, серед яких була і коштовна вечеря за участі Коена та «близько десяти інших невідомих людей» у ресторані BLT Prime всередині Trump International Hotel за два квартали від Білого дому.

«Це був захід на кшталт знайомства, я би сказав, із Заходом» - так Коен описав сенс візиту та лобістських заходів.

«Безперечно, нічого темного та конспірологічного», - пояснив він в інтерв'ю автору розслідування.

Як відомо, ЗМІ поширювали інформацію, що у липні цього року американська лобістська компанія Signal Group Consulting LLC опублікувала звіт про нібито виконану роботу з квітня по травень у Вашингтоні на користь Володимира Зеленського.