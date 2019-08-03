Зеленський заявляє, що ніколи не користувався послугами американських лобістів

Президент Володимир Зеленський ніколи не користувався послугами лобістів у США.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам у Трускавці, який транслювало Радіо Свобода.

“Я ніколи ніким не користувався. Мені не потрібне лобі. Ви знаєте прекрасно, яка до мене довіра у людей... Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив”, - наголосив Зеленський, відповідаючи на питання журналістки.

Він підкреслив, що особисто нікому не платив за послуги з лобіювання.

Як відомо, ЗМІ поширювали інформацію, що у липні цього року американська лобістська компанія Signal Group Consulting LLC опублікувала звіт про нібито виконану роботу з квітня по травень у Вашингтоні на користь Володимира Зеленського.