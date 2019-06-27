Разумков розповів про плани розширення "Нормандського формату"

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що будуть прикладатися зусилля для розширення "нормандського формату" переговорів залученням підписантів Будапештського меморандуму, зокрема, представників Великої Британії та США.

Про це Разумков розповів в ефірі програми "Персона грата" на Українському радіо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, на запитання ведучого Дмитра Хоркіна, які дії робитимуться в новому парламенті, щоб спонукати країни продовжувати тиск санкцій на Росію, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про вирішення цієї проблеми, то в основному - це було заявлено давно - це формат пожвавлення "нормандського формату". Тому що якщо ми подивимося: за кілька років ефективність цієї структури перестала діяти. Плюс, можливо, його розширення за рахунок підписантів Будапештського меморандуму. Ми будемо прикладати до цього зусилля, будемо сподіватися, що це вийде за рахунок представників Великої Британії та Сполучених Штатів Америки як підписантів Будапештського меморандуму і, в принципі, як одних з ключових лобістів інтересів нашої держави на світовій арені".

Разумков також назвав важливим аспектом Мінський процес.

"Наступним важливим аспектом є продовження "Нормандії"- це Мінськ, тому що дійсно до Мінська прив'язані всі ті санкції, які здійснюються стосовно Російської Федерації", - зазначив Разумков.

Політик згоден, що Мінський формат не можна назвати повністю ефективним, але визнає, що альтернативи йому зараз немає.

"Тому що якщо міняти систему і намагатися перебудуватися - звучала Астана або ще щось - то в момент переходу можна втратити можливість впливати на Російську Федерацію за допомогою санкцій. Тому йти від цих форматів нелогічно", - сказав Разумков.

Водночас він зазначив, що потрібно показувати внутрішнє прагнення в боротьбі за свободу.

"Тому що ми завжди або дуже часто йшли у фарватері дій як Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів Америки з багатьох-багатьох питань, і ключова проблема, з якою ми стикаємося сьогодні - це відсутність або слабка реалізація реформ", - вважає Разумков.