Разумков сказав, коли Президент представить кандидата в генпрокурори

Коли буде звільнений чинний генеральний прокурор Юрій Луценко, Президент Володимир Зеленський представить свою кандидатуру на цю посаду.

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі програми "Персона грата" на Українському радіо, відповідаючи на уточнююче запитання, яку кандидатуру планує запропонувати Президент на посаду генпрокурора.

"Я думаю, що Президент її відразу ж озвучить, тільки-но буде звільнений діючий генеральний прокурор", - відповів Разумков.