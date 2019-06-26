Разумков вважає, що Україні не варто виходити з ПАРЄ

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не вважає доцільним вихід України з Парламентської Асамблеї Ради Європи через повернення туди російської делегації.

Про це він сказав на Українському радіо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що виходити з ПАРЄ сьогодні не є доцільним. Тому що це позиція, в якій ми можемо і будемо - коли будемо представниками українського парламенту - відстоювати інтереси Української держави і на таких майданчиках. Тому це неконструктивно, неправильно - розвернутися і піти, не дивлячись на те, що, на жаль, сталося ", - сказав Разумков.

Він вважає, що поверненню Росії в ПАРЄ передувала низка різних дій або бездіяльність.

"Цим подіям передувала велика низка різних дій, а іноді бездіяльності, які в тому числі, здійснювалися з боку України. Тому сьогодні склалися обставини так, як склалися, але я думаю, що все в цьому світі змінюється, і позиція нового парламенту, представників парламенту в ПАРЄ зможе вплинути на ситуацію в подальшому. Завжди просто розвернутися і піти, а потрібно ... діяти ", - зазначив Разумков.

При цьому він додав що позицію Президента з цього приводу озвучить сам Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії в Асамблею. В цей же день російські депутати з'явилися в ПАРЄ і були присутні на засіданні.

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Резолюція передбачає внесення змін до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її повернення в Асамблею без виконання міжнародних зобов'язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виняткової процедури, що дозволяє брати участь в роботі літньої сесії.

Делегація Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї оскаржила повноваження РФ і на знак протесту проти присутності російської делегації призупинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду питань, що стосуються повноважень російської делегації.