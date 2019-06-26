ПАРЄ звернулася до Венеційської комісії щодо легітимності делегатів від РФ

«Трохи попсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі, і одноголосно надіслав до Венеційської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)?», - заявив Ар'єв.

Як він наголосив, «повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, адже одне питання підвисло над росіянами дамокловим мечем». Як нагадав народний депутат, представники російської делегації заявили, що не братимуть участі в роботі ПАРЄ до повного підтвердження повноважень.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Резолюція передбачає внесення змін до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє брати участь у роботі літньої сесії.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї оскаржила повноваження РФ та на знак протесту проти присутності російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду питань, що стосуються повноважень російської делегації.

Нині ПАРЄ розглядає проект резолюції про оскарження повноважень російської делегації.