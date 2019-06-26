Клімкін радить відкликати запрошення спостерігачів ПАРЄ на виборах в Україн

Хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ.

Такий допис розмістив у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

“Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б, на місці Верховної Ради відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами та ПАРЄ без них - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці”, - написав міністр.

Також Клімкін поставив питання: “І зрештою, хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ?”

“Хто дуже хоче, нехай бере учать у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає. Маємо на це повне право”, - ствердив Клімкін.

Голова МЗС нагадав, що “на початку січня я направив листа до директорки Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір, в якому чітко сказав, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів по лінії ОБСЄ. Радий, що всі зрештою з розумінням поставилися до нашої позиції”.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині розпочато процедуру оскарження їхніх повноважень.

Зі свого боку, постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Київ відкликає зі Страсбурга посла при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій через рішення про повернення Росії до ПАРЄ.