У ПАРЄ назвали умову, за якої визнають повноваження російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують ратифікувати повноваження російської делегації, але здійснюватимуть моніторинг виконання зобов’язань з боку РФ.

Про це йдеться у проєкті резолюції моніторингового комітету ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Комітет пропонує ратифікувати повноваження Російської Федерації», - йдеться у висновках проєкту документа.

Водночас, як наголошується, Асамблея закликає РФ у відповідь виконати рекомендації , які містяться у трьох резолюціях ПАРЄ від 2014 та 2015 років, за якими на російську делегацією накладалися санкції. У цих резолюціях, зокрема, засуджується грубе порушення міжнародного права Росією під час конфлікту на сході України та нелегальної анексії Криму.

У проєкті резолюції ПАРЄ також закликає російську владу звільнити 24 українських військових моряків; негайно заплатити членські внески до Ради Європи; безумовно та у повному обсязі співпрацювати із міжнародною слідчою групою щодо збиття літака рейсу МН17 з метою притягнення причетних до відповідальності; вжити дієвих заходів задля запобігання порушення прав людини відносно представників ЛГБТ, в особливості у Чечні; співпрацювати із міжнародною спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

«Асамблея очікує, що ця чітка пропозиція до діалогу призведе до конкретних результатів. Моніторинговий комітет запрошується представити доповідь щодо виконання зобов’язань Російською Федерацією якнайскоріше, але не пізніше сесії у квітні 2020 року», - йдеться у проєкті резолюції.

Автором проєкту резолюції є британський парламентарій, представник політичної групи консерваторів Роджер Гейл. Саме цей політик активно виступав проти ухвалення резолюції, яка дозволила російській делегації безумовно повернутися до ПАРЄ.

Слухання питання щодо оскарження повноважень російської делегації відбудуться у другій половині дня середи.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї у знак протесту на присутність російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.