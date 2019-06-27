Разумков: Медіаресурс має нести відповідальність тільки якщо порушує законодавство

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що медіа має нести відповідальність тільки в тому випадку, якщо вони порушують українське законодавство, але вони не можуть бути закриті тільки тому, що комусь не подобаються.

Про це Разумков сказав в ефірі програми "Персона грата" на Українському радіо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ведучий Дмитро Хоркін нагадав, що медіа-рух "За усвідомлений вибір", Українське радіо "Детектор медіа" і низка українських телеканалів звернулися, у тому числі до Президента через збільшення глядацького капіталу телеканалів Віктора Медведчука. Відповідаючи на запитання ведучого, наскільки небезпечно присутність в ефірі проросійських політиків і можливість реваншу, Разумков відповів: "Я вважаю, що повинна бути свобода слова. Якщо якийсь медіаресурс незалежно від того, кому він належить, якою мовою він говорить, порушує дію українського законодавства, він має нести за це відповідальність. Якщо ж нам якийсь телеканал не подобається, це не означає, що він повинен бути закритий".

Разумков зазначив, що медіа повинні нести відповідальність за доведену недержавну позицію.

"Будь-які дії як медіа, так і громадськості, які мають недержавну позицію, доведену недержавну позицію - не тому що нам так здається, а тому що є певний фактаж - вони повинні нести відповідальність у рамках законодавства. І там є досить серйозні статті, в тому числі, якщо ці дії шкодять національній безпеці", - сказав Разумков.

Політик зазначив, що в Україні досить непогано розвинена свобода слова і цим ми "дуже вигідно відрізняємося від Російської Федерації".

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, який є власником телеканалів "112 Україна" і NewsOne, купив ще й телеканал "Zik".