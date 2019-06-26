Для проїзду Зеленського не перекривають дороги - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляє, що для проїзду кортежу Президента Володимира Зеленського не перекривають дороги, на відміну від його попередників.

Про це Разумков сказав в ефірі програми "Персона грата" на Українському радіо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Президент їздить, і на відміну від усіх своїх попередників, ніхто йому нічого не перекриває. Скрізь він встигає, в принципі, і не створює проблем іншим учасникам дорожнього руху. Тому з президентом Зеленським історія, що будуть перекривати місто, тому що йому кудись незручно доїхати або нам з вами, вона не працює ", - розповів Разумков.

Він додав, що влада "має створювати мало проблем людям, а краще, коли вона буде їх вирішувати".