У штабі “Слуги народу” створили комітети для підготовки законопроєктів

У центральному штабі партії “Слуга народу” створили 21 робочий комітет за основними напрямами діяльності для підготовки законопроєктів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії, яке є в розпорядженні Укрінформу.

“Кандидати в народні депутати від партії «Слуга Народу» на позачергових виборах до Верховної Ради розпочали підготовку до законодавчої роботи. Так, у центральному штабі партії створено 21 робочий комітет за основними напрямами діяльності. Вони займатимуться підготовкою законопроєктів”, - ідеться в повідомленні.

За словами голови партії Дмитра Разумкова, комітети працюватимуть за принципом роботи комітетів у парламенті. До їхнього складу ввійшли кандидати у народні депутати з виборчого списку партії. Вони пропонуватимуть власні концепції законопроєктів, щоб після виборів 21 липня прийти у Верховну Раду з готовими напрацюваннями.

“Для нас важливо прийти до парламенту не з порожніми руками. Партійна програма «Слуги Народу» визначає основні напрями реформ та системних змін. Але вони потребують детального опрацювання на рівні державних політик і конкретних законопроєктів. Саме цим і займатимуться робочі комітети. Наразі перед нами стоїть завдання протягом трьох тижнів напрацювати концепції документів, щоб після виборів не втрачати часу й відразу взятися до впровадження у законодавство зміни, яких сьогодні потребує суспільство”, – заявив Разумков.

Він також підкреслив, що участь у діяльності робочих комітетів до виборів допоможе кандидатам розпочати роботу у комітетах майбутнього парламенту без додаткового перехідного періоду.

Пресслужба партії “Слуга народу” уточнює, що робочі комітети партії працюють у таких напрямах: політична реформа; антикорупційна реформа; безпека і оборона; зовнішня політика і дипломатія; судова реформа; реформа правоохоронних органів; економічна стратегія; податкова, бюджетна, митна, регуляторна політика, публічні фінанси; інноваційна економіка; соціальна сфера; енергетика і тарифи; інфраструктура; екологія; освіта і наука; медицина; гуманітарна політика; децентралізація; аграрна політика; регламент; молодь та спорт; діджиталізація та IT.