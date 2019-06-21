Зеленський: Якщо у вересні буде уряд, цього року питання з землею вирішимо

Якщо у вересні буде новий уряд, питання зі зняттям мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення буде вирішене до кінця 2019 року.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнес-спільнотою країни в рамках заходу “Діалог влади і бізнесу”, повідомляє аналітична платформа для зростання плодоовочевого бізнесу Еast-fruit.

"Думаю, якщо у вересні буде уряд, цього року це зробимо, питання з землею вирішимо", - сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що запуску ринку землі в країні має передувати велика інформаційно-роз'яснювальна робота з людьми, яким важливо "пояснити, що у них землю не забирають, це головна проблема".

За інформацією Еast-fruit, ще однією проблемою Президент України назвав ситуацію, коли на один земельний акт є кілька власників.

Наголошується, що садівники і виробники плодоовочевої продукції загалом позитивно оцінюють зняття мораторію на продаж сільгоспземель. Це пояснюється тим, що сьогодні багато агровиробників, які змушені закладати сади на орендованих землях, побоюються створювати відповідну необхідну інфраструктуру для багаторічних насаджень на землях, які їм не належать. Йдеться про досить значні інвестиції в системи зрошення, свердловини, насоси, системи фертигації, шпалеру і т.п. Саме тому зняття мораторію на продаж сільгоспземлі в Україні могло б надати нового імпульсу розвитку українського плодоовочевого бізнесу.

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Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена ще в 2001 році. З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин і створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово його продовжував.

У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.