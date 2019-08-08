Президент України завершив дводенний візит до Туреччини

Українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським завершила дводенний візит до Турецької Республіки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На цей час українська делегація відбула спецрейсом з аеропорту Ататюрка.

Останнім пунктом програми візиту було відвідання виробництва безпілотних літальних систем Baykar Aerospace and Defense, де йшлося про плани подальшої співпраці України та Туреччини. Президент України також поспілкувався з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства.

Він високо оцінив організацію візиту та подякував усім причетним до цього.

Читайте також: Зеленський відвідав у Туреччині підприємство з виробництва безпілотників

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7-8 серпня перебував з візитом у Туреччині.

Зокрема, 7 серпня в Анкарі відбулися його переговори з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. Глава Української держави також був присутній на відкритті нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори.

У Стамбулі 8 серпня Зеленський узяв участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.