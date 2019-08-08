Мир настає не у Раді: Разумков відповів, чи парламент вплине на ситуацію на Донбасі

Припинити війну на Донбасі лише шляхом ухвалення законів новим складом парламенту неможливо.

Про це заявив лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню ВВС News Україна, відповідаючи на запитання, чи може нова Верховна Рада якось принципово вплинути на ситуацію на сході України.

“Це трагедія. На жаль, ми у ній живемо вже не перший рік. Але розв'язувати питання війни на Донбасі лише на рівні законів неможливо - це один з інструментів, щоб наблизитися до миру. Однак мир настає не у Верховній Раді, а у бажанні чи відсутності бажання декого з учасників конфлікту. Є позиція Президента, що треба якнайшвидше провести "нормандський формат"”, - наголосив Разумков.

Він висловив сподівання, що команда Президента зможе змінити ситуацію, адже, за його словами, Володимир Зеленський став першим, хто почав реалізовувати Мінські домовленості. “Ми припинили вогонь на лінії розмежування, відвели війська, але лише точково. Треба зробити, щоб цей прогрес поширився на всю лінію фронту...”, - зазначив глава партії.

Як повідомлялося, наприкінці червня українські військовослужбовці відвели свої підрозділи у Станиці Луганській.