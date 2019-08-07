В Анкарі почалася зустрічі Зеленського з Ердоганом

У ході зустрічі йтиметься про двосторонні відносини між країнами, перспективи їх розвитку та поглиблення співпраці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Трансляція наживо відбувається на офіційній сторінці Офісу Президента у Фейсбук.

Президент Туреччини зустрів Президента України перед воротами Президентського палацу, Президенти привіталися з почесною вартою та прослідували повз неї до представників обох делегацій.

Після привітання та короткого знайомства Президенти пішли на переговори.

Церемонія зустрічі Зеленського з Ердоганом / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Очікується, що на зустрічі буде обговорено питання поглиблення стратегічного партнерства, торговельно-економічні відносини, зокрема збільшення товарообігу між країнами, реалізація документів, що перебувають на стадії підписання, зокрема Угоди про зону вільної торгівлі.

Як зауважив на зустрічі з українською та кримськотатарською громадами Президент України Володимир Зеленський, окрему увагу в ході двосторонніх переговорів буде приділено питанню незаконної анексії Криму та ситуації на півострові нині.

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Як зазначив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, в ході зустрічі буде підніматися питання політичних в’язнів Росії з числа українців та кримських татар, їхнього становища та можливих шляхів звільнення чи обміну.

Як відомо, напередодні візиту Президента Зеленського Анкара вкотре підтвердила незмінність своєї позиції щодо невизнання анексії Криму Росією та продовження активної політики захисту прав кримських татар.