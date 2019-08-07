Україна висловила солідарність із Грузією у річницю збройної агресії РФ

МЗС України засудило розв’язану Росією 11 років тому війну проти Грузії та закликало міжнародну спільноту продовжити заходи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності держав, постраждалих від агресії РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з 11-ми роковинами збройної агресії Росії проти Грузії

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією війну проти Грузії, розпочату 7 серпня 2008 року, триваючу незаконну окупацію суверенних територій Грузії в Абхазії і Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію", - зазначили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві підтвердили непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і заявили про необхідність мирного вирішення конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права.

"Досвід засвідчив, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки і призвела до прямої збройної агресії Російської Федерації проти України у лютому 2014 року", - констатували в МЗС.

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У цьому контексті Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту продовжити вживати консолідованих заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії.

"В ці дні ми разом з Грузією сумуємо за жертвами війни, віддаючи їм шану пам’яті, та поділяємо з усім грузинським народом біль непоправних втрат", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.