До Грузії на реабілітацію поїхали 13 українських нацгвардійців

До Грузії на реабілітацію поїхали 13 українських нацгвардійців

Укрінформ
На реабілітацію до Грузії вирушили 13 військовослужбовців Нацгвардії України.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

"За спільною програмою з Міністерством оборони Грузії та Нацгвардії на проходження медико-психологічної реабілітації направили 13 учасників АТО (ООС) до Тбілісі. Ними стали бійці, які дістали мінно-вибухові травми та вогнепальні поранення в зоні проведення бойових дій на Сході України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Мінмолодьспорту презентувало проєкт реабілітації через спорт ветеранів АТО/ООС

У Нацгвардії нагадали, що захід проходить уже вдруге. Українські гвардійці та їхні дружини 10 днів проходитимуть програму у реабілітаційному центрі Міністерства оборони Грузії.

Таке медико-психологічне відновлення країна-партнер запропонувала Нацгвардії у рамках співпраці з Генштабом ЗСУ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-