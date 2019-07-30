До Грузії на реабілітацію поїхали 13 українських нацгвардійців

На реабілітацію до Грузії вирушили 13 військовослужбовців Нацгвардії України.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

"За спільною програмою з Міністерством оборони Грузії та Нацгвардії на проходження медико-психологічної реабілітації направили 13 учасників АТО (ООС) до Тбілісі. Ними стали бійці, які дістали мінно-вибухові травми та вогнепальні поранення в зоні проведення бойових дій на Сході України", - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії нагадали, що захід проходить уже вдруге. Українські гвардійці та їхні дружини 10 днів проходитимуть програму у реабілітаційному центрі Міністерства оборони Грузії.

Таке медико-психологічне відновлення країна-партнер запропонувала Нацгвардії у рамках співпраці з Генштабом ЗСУ.