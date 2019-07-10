Мінмолодьспорту презентувало проєкт реабілітації через спорт ветеранів АТО/ООС

В Києві представили розвиток проєкту можливостей та реабілітації через спорт для ветеранів АТО/ООС, які отримали поранення, каліцтва, контузії та інші захворювання внаслідок війни.

Презентація проєкту відбулася 9 липня в НСК "Олімпійський", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєкт представили Офіс уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, Міністерство молоді та спорту, Федерація легкої атлетики та Національна рада спортивної реабілітації захисників України.

“Процес розпочався з обговорення і усвідомлення тієї нашої проблеми, яка достатньо серйозно накопичується в нашій країні. Це проблема реабілітації людей, які повертаються після участі у війні. Частина цих людей, на жаль, має поранення, практично всі мають проблеми зі здоров'ям, або фізичні, або психологічні, і відповідно всі вони потребують допомоги, всі вони потребують такої активної реабілітації. Цей шлях проходили багато країн, чиї армії так чи інакше брали участь у різних збройних конфліктах, є накопичений певний досвід, який ми частково намагалися використати, і частково ми шукаємо свої якісь моменти", - сказав перший заступник міністра молоді та спорту, президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

Він зазначив, що ветерани можуть тренуватися разом зі своїми родинами, і це є ще одним чинником їх реабілітації та соціальної адаптації. За його словами, символічним є тренування в НСК "Олімпійський", бо це показує роль і місце тих людей, які захищають державу, їх важливість для суспільства.

"Тренування супроводжується двома професійними складовими. Перше, тренери, які працюють з ними, вже спортсменами, це не модні зараз зіркові тренери, а це професійні тренери, які, в першу чергу, можуть і дуже добре розбираються в тому, як планувати навантаження, як будувати процес, тим більше для такої складної категорії. Друга професійна складова, це те, що ми активно супроводжуємо цей процес, не тільки спостерігаючи, і даючи свої поради, а узагальнюючи такі речі", - сказав Гоцул.

Він додав, що проєкт реабілітації ветеранів АТО/ООС планується впроваджувати по всій Україні для того, щоб ветерани в будь-якому кутку держави мали змогу прийти, і знайти можливість такого кваліфікованого тренування, відновлення та реабілітації.

Голова ГС "Національна рада спортивної реабілітації захисників України", герой АТО Вадим Свириденко зазначив, що він сам зміг реабілітуватися після війни саме завдяки спорту, і дуже важливо, щоб і інші військові мали змогу реабілітовуватися в найкоротший термін.

Після презентації проекту на НСК "Олімпійський" відбулося відкрите спільне тренування ветеранів АТО з українськими легкоатлетами – переможцями ІІ Європейських Ігор.

Фото: aspi.com.ua