Зеленський розповів, про що говорив у Трускавці з майбутніми депутатами

"У нас багато законопроєктів. Ми про це говорили. Ми дуже хочемо, щоб вони розуміли, що на них є серйозна відповідальність. Вони не мають права не ходити на роботу, чи домовлятися з кимось. Якщо якісь серйозні люди, чи якісь жіночки будуть їм щось пропонувати, то щоб вони про це навіть не думали. Тобто я не хочу і не буду впливати на партію і Верховну Раду, але якщо до нас дійдуть такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з цими депутатами", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи всіх майбутніх депутатів від партії він знає, Президент сказав, що з більшістю знайомий, а "деяких мажоритарників бачив анкети".

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка цього тижня у Трускавці проходить навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч Президент Володимир Зеленський.