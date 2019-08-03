Зеленський провів закриту зустріч із майбутніми депутатами від "Слуги народу"

Президент Володимир Зеленський провів закриту зустріч із майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу" у Трускавці, де вони проходять навчання.

Зустріч глави держави з майбутніми парламентаріями відбулася у готелі Rixos, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Журналістів на саму зустріч не допустили.

Разом із Зеленським на зустрічі перебували також глава Офісу Президента України Андрій Богдан, заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Як повідомлялося, з понеділка цього тижня у Трускавці проходить навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".

У суботу в готелі Rixos перед приїздом Президента були посилені заходи безпеки.

Перед зустріччю з майбутніми депутатами від "Слуги народу" Зеленський провів у Трускавці нараду з питань розвитку медичного туризму.