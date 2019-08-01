Пинзеник розповів про свою лекцію для “слуг народу”

Народний депутат кількох скликань, колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник, який напередодні прочитав лекцію в рамках освітнього проекту для новообраних парламентаріїв від партії "Слуга народу", побачив у більшості з них "прагнення пізнання".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, говорячи про свої враження, Пинзеник зазначив, що оцінок та узагальнень за підсумками зустрічі не робитиме, оскільки це було б передчасно і неправильно, але поділився двома важливими, за його словами, “моментами”.

“Перший. Власне навчання, організоване на базі Київської школи економіки. Чи сподівався я чогось навчити новообраних депутатів за одну зустріч? Взагалі я вже давно не вчу в традиційному розумінні. Завжди прагну навчити і спонукати думати, шукати рішення, обґрунтовувати їх. Звичайно ж, це неможливо зробити за одну, дві чи більше зустрічей або дискусій”, - сказав Пинзеник.

Але, за його словами, якщо депутати продовжать процес навчання, що включатиме і щоденну самостійну роботу над собою, то цей освітній проект, безумовно, - хороший крок.

“Другий момент, який я побачив, - це прагнення пізнання, здатність слухати, що є досить нетиповим для українських політиків. Але я помітив це прагнення в більшості присутніх новобранців”, - заявив Пинзеник.

Водночас він додав, що зараз ніхто не скаже, “чи виллється це у правильні рішення”, однак, за його словами, “без такого прагнення вникати і розбиратися, сподіватися на правильні дії неможливо”.

Як повідомляв Укрінформ, у Трускавці зараз триває тижневий освітній експрес-курс, підготовлений фахівцями від партії "Слуга народу" у партнерстві з Київською школою економіки. Участь у ньому беруть понад 250 представників «Слуги народу», які обрані у парламент на дострокових виборах.

За даними політсили, цей курс стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом усього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.