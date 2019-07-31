Депутатам “Слуги народу” у Трускавці Пинзеник розповів про шкоду популізму

Народний депутат кількох скликань, колишній міністр фінансів та ексвіцепрем’єр Віктор Пинзеник прочитав лекцію в рамках освітнього проекту для новообраних народних депутатів від партії "Слуга народу" в Трускавці.

Про це повідомив кандидат у народні депутати за списком партії “Слуга народу” Олександр Ткаченко у Facebook.

“У школу у Трускавці завітала «легенда». Головний меседж - не будьте популістами. Студенти аплодували”, - написав Ткаченко.

Раніше у партії “Слуга народу” повідомили, що за три дні освітнього інтенсиву майбутні народні депутати від політсили вже засвоїли побудову особистої стратегії та тему публічної політики. Нині обранці проходять інтенсив з макроекономіки та бюджету, а потім охоплять секторальні напрямки і створення власного портфоліо.

Як повідомляв Укрінформ, тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії "Слуга народу" у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом усього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.