Нефьодов у Трускавці проводить "курс молодого бійця" для новообраних депутатів
"На жаль, мені ніхто не проводив курс молодого бійця, коли я прийшов у 2015-му. Тому вчились методом спроб та помилок. Дуже хочу побажати новому поколінню державотворців пройти цей шлях швидше і ефективніше за нас! Тому ділюсь тими уроками, які особисто я виніс за 5 років: більше фокусу. Краще щось зробити на 90%, аніж все на 10%, більше роботи із стейкхолдерами, а не антагонізму і конкуренції, більше довіри, а не "всі домовляються із всіма", - написав Нефьодов.
Як повідомлялося, партія “Слуга народу” вирішила організувати освітній курс для своїх новообраних депутатів. Тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії «Слуга народу» у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.
Фото: www.facebook.com/max.nefyodov