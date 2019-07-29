Нефьодов у Трускавці проводить "курс молодого бійця" для новообраних депутатів

"На жаль, мені ніхто не проводив курс молодого бійця, коли я прийшов у 2015-му. Тому вчились методом спроб та помилок. Дуже хочу побажати новому поколінню державотворців пройти цей шлях швидше і ефективніше за нас! Тому ділюсь тими уроками, які особисто я виніс за 5 років: більше фокусу. Краще щось зробити на 90%, аніж все на 10%, більше роботи із стейкхолдерами, а не антагонізму і конкуренції, більше довіри, а не "всі домовляються із всіма", - написав Нефьодов.