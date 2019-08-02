Волкер сказав, що може зрушити з місця обмін полоненими між Україною та РФ

Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер вважає, що для позитивних зрушень у процесі обміну полоненими необхідне встановлення безпосереднього контакту між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Волкер сказав у інтерв’ю виданню Тиждень.ua.

"Щоб дійти згоди, потрібен безпосередній контакт між українським та російським урядами. Безумовно, є підтримка з боку США та партнерів по «нормандському формату». Але тут має бути прямий контакт. Між президентами Путіним і Зеленським нещодавно відбулася телефонна розмова, і я вважаю, що цей крок посприяв зустрічі в «нормандському форматі» в Парижі, а потім і переговорам у Мінську. Саме так це має бути. Не думаю, що тут може допомогти участь сторонніх гравців", - сказав Волкер.

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Він додав, що встановлення безпосереднього контакту між президентами України та Росії, між їхніми представниками, щоб домовитися про подальший розвиток подій, є "найпевнішим способом домогтися позитивного результату".