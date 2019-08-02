Волкер вважає миротворчу операцію на Донбасі найкращим варіантом

Волкер вважає миротворчу операцію на Донбасі найкращим варіантом

Укрінформ
Розгортання миротворчої операції на Донбасі може бути оптимальним варіантом, який забезпечить виведення російських військових і реалізацію Мінських домовленостей.

Про це спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сказав у інтерв’ю виданню Тиждень.ua.

"Російські сили мусять піти. І має бути певний безпечний проміжок часу та простору, щоб можна було виконати Мінські домовленості, зокрема, щоб були умови для проведення місцевих виборів. Один зі способів зробити це, і я вважаю його найкращим, — розгортання миротворчої операції з мандатом ООН. Саме ця місія може створити на певний час безпечну зону", - сказав Волкер.

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Водночас він наголосив, що це не єдиний шлях. "Але я вважаю, що варіант із миротворцями слід розглядати серйозно, щоб сприяти виведенню російських сил та реалізації Мінських домовленостей", - заявив спецпредставник Держдепу.

За його словами, Росія проводить воєнну операцію на Донбасі. "Відповідно вони хочуть тренувати свій персонал і випробовувати озброєння. А ми маємо зосередитися на ухваленні політичних рішень, щоб змінити це. Поки що таких рішень немає, але над цим треба працювати", - зауважив Волкер.

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