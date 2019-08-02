Волкер вважає помилковим рішення про повернення Росії до ПАРЄ

Рішення про повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи було помилковим і не означає, що Європа зараз перегортає сторінку й забуває про російську агресію.

Таку думку в інтерв’ю Тижню висловив спеціальний представник США з переговорів щодо України Курт Волкер.

"Думаю, рішення про повернення Росії до ПАРЄ було помилковим. Воно шкодить авторитету Ради Європи. Це була найважливіша організація із захисту демократичних інститутів та прав людини в Європі, і такий крок завдав великої шкоди її авторитету. Це не означає, що Європа зараз перегортає сторінку й забуває про російську агресію", - сказав Волкер.

Водночас він зауважив, що нині у світі зростає занепокоєння через втручання РФ у демократичні процеси в західноєвропейських країнах.

"Тепер є чіткість у тому, як люди говорять про Росію. Є стурбованість через загрозу національному суверенітету з боку Москви: скоєння вбивств, замахів на життя на території європейських країн, таких як Велика Британія, застосування хімічної зброї та взагалі готовність використати її. Є глибоке розчарування відсутністю російської реакції на низку питань, які викликають занепокоєння в Східній та Центральній Європі, а подекуди й у Західній, як-от подальша реалізація проекту «Північний потік-2», вплив Кремля на Європу через енергетичну політику. Санкції ЄС зберігаються вже тривалий час. Навіть такі люди, як лідер італійської «Північної ліги» Маттео Сальвіні, починають розуміти, що відносини з Росією матимуть певні наслідки. Ми це бачили в Австрії з відставкою уряду після скандалу з відеозаписами. Роль Росії дедалі більше розглядається як негативна", - сказав Волкер.

Він також висловив думку, що в Європі опір Росії насправді посилюється.