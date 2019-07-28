ПАРЄ вже не є такою корисною для протидії російської агресії – експерт

Україна практично вичерпала обмежені можливості ПАРЄ щодо протидії агресору і, після безумовного повернення росіян в організацію, має мінімізувати взаємодію з цієї Парламентською асамблеєю.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу колишній представник президента України в АР Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"У 2014 році ми – держава, громадянське суспільство, нардепи – працювали на різних міжнародних майданчиках. І часто працювали активніше там, де було простіше. На той момент була така кон’юнктура, що Рада Європи дуже лояльно ставилася до України у політичному плані. Ми це використовували і, як на мене, використали по максимуму – є ряд резолюцій ПАРЄ, дуже проукраїнських та корисних, які стосуються і моря, й кримських татар, і агресії, мілітаризації, прав людини та екології тощо", - сказав він.

За словами експерта, ПАРЄ – це все ж регіональний орган, резолюції якого не мають тієї морально-політичної сили як, наприклад, резолюції ГА ООН, де Україні потрібно активно працювати.

"Чи ж інше питання: а які заходи Рада Європи здійснила щодо підтримки України у кримському вимірі, крім резолюцій? Можна говорити прямо – жодних. Єдиний проект Ради Європи, який стосується конфлікту – це підтримка внутрішньо переміщених осіб, який реалізується в Україні. Більше того, до 2018 року цей проект принципово не охоплював кримське питання, а опікувався лише ВПО з Донбасу. І лише після наполегливих зусиль з українського боку, на новій стадії цього проекту він охопив вже й питання ВПО з Криму. Тому, як на мене, ПАРЄ, попри гучні заяви з самого початку, має обмежене значення щодо протидії агресору. І ми вже практично вичерпали її можливості за ці роки", - заявив Бабін.

Читайте також: Чапутович назвав умови для зняття санкцій проти РФ

На його переконання, наразі ми спостерігаємо "цікаву ситуацію, коли Росія фактично перекупила цю організацію".

Експерт вважає, що Україні варто "мінімізувати взаємодію з ПАРЄ": "Будь-які суспільні заходи, крім заходів із засудження агресора, будь-які поради цієї Парламентської Асамблеї, крім тих, що можуть бути корисними в умовах війни – для нас вже не мають жодного сенсу. Єдиний важливий напрям – це формування Конгресу регіональних та місцевих влад Ради Європи, там нам слід бути пильними. Крім того, зараз буде обрання судді ЄСПЛ від України. Тобто, певні кадрові питання – і все. Чи повністю ігнорувати засідання, чи бути там у якомусь мінімальному форматі, коли нам потрібно – це політико-правове рішення, якому ми маємо слідувати".

"Наразі маємо констатувати, що ПАРЄ вже не є таким корисним органом для протидії російській агресії. Так, ми можемо там вести якісь дебати, із тими ж самими росіянами, викриваючи публічно їхні злочини, як ми це робимо в ОБСЄ, але це буде мати обмежений характер. На сьогодні та ж ОБСЄ виявилася більш збалансованою та має значно більший функціонал і користь, аніж Рада Європи", - додав він.

Детальніше читайте інтерв’ю з Борисом Бабіним на сайті Укрінформу.