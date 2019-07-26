Чапутович назвав умови для зняття санкцій проти РФ

Росія має дотримуватися міжнародного права і припинити агресивні дії стосовно інших країн. Відтак, санкції є належною відповіддю на дії Москви.

На цьому в інтерв’ю РАР заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

“Cкладно говорити про зближення (Польщі та Росії – ред.), оскільки ми не сприймаємо політики Росії. Агресія Росії в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій. Ми вважаємо, що це - належна відповідь, Росія повинна почати дотримуватися міжнародного права, відмовитися від агресії по відношенню до інших країн і повністю виконати Мінські домовленості”,- заявив Чапутович.

Водночас, він зауважив, що Польща і Росія є сусідами, а тому відносини мають вестися “спокійно, у формі діалогу”. Міністр підкреслив, шо у розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим (у середині травня – ред.) він порушив питання повернення до Польщі уламків Ту-154 експрезидента Лєха Качинського.

“Ми вважаємо, що це наша власність, Росія не має жодних підстав залишати в себе уламки літака. Ми хотіли б імплементації резолюції ПАРЄ в цьому питанні”,- наголосив Чапутович.

Глава польської дипломатії підкреслив, що різниця у поглядах між сторонами проявляється також в питаннях закону про декомунізацію й усунення комуністичних символів з публічного простору Польщі.

“Ми опікуємося кладовищами і могилами радянських солдат, але не має підстав зберігати пов’язаних з цим пам’ятників”,- наголосив польський дипломат.

Він додав, що польська сторона також прагне врегулювати питання дипломатичної нерухомості, покращення консульської допомоги і розвитку транскордонної співпраці.