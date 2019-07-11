Чапутович пропонує перетворити “Східне партнерство” на “Східне партнерство+”

“Ми повинні подумати в рамках ЄС над тим, як переконати усі країни щодо продовження проєкту (“Східне партнерство” – ред.), а також підняти його на вищий рівень - “Східне партнерство плюс",- підкреслив Чапутович.

У цьому контексті він згадав про пропозицію більшої інституалізації проєкту - створення секретаріату, а також президентства в СП на ротаційній основі. Міністр також зауважив, що непоганою ідеєю є створення зони вільної торгівлі між країнами СП.

Глава польської дипломатії також зазначив, що шість країн СП мають право в майбутньому звертатися про членство в ЄС.

“Ми маємо моральний обов’язок підтримувати ці країни, якщо вони висловлять таке бажання (вступити в ЄС)”,- наголосив Чапутович.

“Східне партнерство" є польсько-шведським проєктом, який було започатковано в 2009 році. Його метою є поглиблення політичних та економічних контактів ЄС з шістьома країнами: Україною, Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією та Молдовою.