Чапутович пропонує перетворити “Східне партнерство” на “Східне партнерство+”

Чапутович пропонує перетворити “Східне партнерство” на “Східне партнерство+”

Укрінформ
Проєкт “Східне партнерство” потрібно підняти на вищий етап розвитку, підвищуючи його інституційну спроможність.
Про це під час візиту до Грузії заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, інформує RMF.24.pl.

“Ми повинні подумати в рамках ЄС над тим, як переконати усі країни щодо продовження проєкту (“Східне партнерство” – ред.), а також підняти його на вищий рівень - “Східне партнерство плюс",- підкреслив Чапутович.

У цьому контексті він згадав про пропозицію більшої інституалізації проєкту - створення секретаріату, а також президентства в СП на ротаційній основі. Міністр також зауважив, що непоганою ідеєю є створення зони вільної торгівлі між країнами СП.

Глава польської дипломатії також зазначив, що шість країн СП мають право в майбутньому звертатися про членство в ЄС.

“Ми маємо моральний обов’язок підтримувати ці країни, якщо вони висловлять таке бажання (вступити в ЄС)”,- наголосив Чапутович.

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“Східне партнерство" є польсько-шведським проєктом, який було започатковано в 2009 році. Його метою є поглиблення політичних та економічних контактів ЄС з шістьома країнами: Україною, Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією та Молдовою.

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