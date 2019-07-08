Польща вимагатиме збереження санкцій проти Росії – Чапутович

Варшава вимагатиме збереження санкційної політики проти Росії за невиконання нею своїх зобов’язань.

Про це в ефірі польського телеканалу TVP.INFO заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Onet.pl.

"Видно певне незадоволення в Західній Європі, оскільки Росія з того, що ми читаємо, не дотримується певних зобов’язань. Ми вважаємо, що вона повинна дотримуватися певних стандартів Ради Європи і вимагатимемо збереження санкцій та дотримання цих стандартів",- підкреслив Чапутович.

Він визнав, що Польща була однією з країн, які на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 17 травня підтримали декларацію, яка дала змогу наприкінці червня на засіданні ПАРЄ відновити повноваження російської делегації.

Чапутович зауважив, що у травневій декларації КМРЄ немає згадки про Росію, а йдеться про "певні правила".

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"Не йдеться про членство Росії в Раді Європи, адже цього ніхто не ставить під сумнів. Йдеться про відновлення прав щодо участі в ПАРЄ російських парламентаріїв. Це рішення було прийнято парламентаріями (ПАРЄ – ред.)", - констатував глава польської дипломатії.

Як відомо, під час голосування щодо відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ наприкінці червня делегати від Польщі разом з делегатами від України, Литви, Латвії, Естонії, Словаччини та Грузії голосували проти відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ.