Повернення Росії до ПАРЄ було помилкою – євродепутат

Повернення російської делегації у Парламентську асамблею Ради Європи було помилкою та проявом політичної наївності.

Про це кореспонденту Укрінформу у Брюсселі заявив євродепутат із складу політичної групи Оновлення Європи (Renew) Петрас Ауштревічус.

"Рішення Парламентської асамблеї ради Європи (щодо повернення російської делегації) є помилковим, воно ухвалене, з моєї точки зору, за повністю надуманими приводами. Але цю помилку вже зроблено, і добрих наслідків від цього годі й очікувати", - зазначив європейський політик.

Він зауважив, що в широкому стратегічному контексті Європа ніколи не відійде від базових принципів. Якщо таке поняття, як спільні цінності, буде розмитим, сам Євросоюз може припинити існування, адже заснований саме на них. При цьому у тактичному плані частина європейських політиків починають більш поблажливо ставитися до таких ціннісних критеріїв.

"Вони говорять, що потрібен якийсь діалог, що треба залучати Росію до обміну думками. Я песимістично дивлюся на це. Не думаю, що така позиція призведе до якихось реальних результатів, - ані до позитивних змін в самій Росії, ані до покращення загального клімату навколо Росії та у сусідніх країнах. Це політична наївність, яка ґрунтується на бажанні, щоб бодай щось відбувалося", - сказав Ауштревічус.

Він наголосив на тому, що єдиним ефективним способом впливу на політику Росії залишаються санкції за порушення міжнародного законодавства.

"Політика санкцій є тим інструментом, який працює. Особливо економічні санкції, а також індивідуальні, персональні санкції проти тих, хто планує такі операції, які були здійснені проти українських моряків, або в інших ситуаціях. Саме над цим нам потрібно працювати, і не думати, що "легкий вітерець" із Заходу в формі діалогу змінить Росію. Ні. Політика Путіна ґрунтується на дуже чітко визначених інтересах, і поки ми не зробимо так, щоб ці інтереси не могли бути втілені, він буде продовжувати такі деструктивні дії", - наголосив депутат Європарламенту.