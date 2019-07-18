На повернення в ПАРЄ Росія відповіла репресіями - євродепутат

На сподівання прихильників рішення про повернення Росії права голосу у Раді Європи сама Росія відповіла новими репресіями та знущанням над демократією.

Про це у четвер, 18 липня, у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, на якому відбулися слухання щодо ситуації в Росії навколо утримання політичних в’язнів – незаконно ув’язнених громадян України та російських борців за охорону довкілля, - висловив представник політичної групи Зелених/Європейського Вільного Альянсу литовський депутат Броніс Ропе, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли парламентська асамблея Ради Європи повертала права на голосування для Росії, адвокати такого рішення сподівалися, що Росія розпочне поважати права людини і звільнить українських політичних в’язнів. Росія, натомість, відповіла репресіями. Вибори до Московської думи минулого тижня були важким ударом по демократичним стандартам. Люди, які вийшли на протести, були грубо затримані», - сказав депутат Європарламенту.

Він висловив переконання, що Євросоюз має продовжити всі існуючі санкції проти офіційних осіб Росії, які порушують права людини та переслідують активістів із захисту довкілля.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

2 липня Голова ВР Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка 2 липня прилетіла до Києва, достроково завершила свій візит.