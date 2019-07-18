Порошенко: Європарламент підтвердив збереження санкцій проти РФ до повного виконання "Мінська"

Надзвичайно важливо, що в резолюції Європпарламенту міститься абсолютно чіткий меседж про збереження санкцій проти РФ доти, доки Росія не виконає всіх умов Мінських домовленостей та не виведе свої війська з території України.

Про це заявив лідер партії "Європейська cолідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко у четвер в Страсбурзі, повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

Він зазначив, що результати голосування за резолюцію щодо політичних в’язнів Кремля свідчать про те, що у Європарламенті створене потужне проукраїнське лобі.

"Це – символічне голосування. Ця резолюція показує: в новому Європейському парламенті створено потужне проукраїнське лобі. Створена велика кількість друзів України. Надзвичайно важливо, що в цій резолюції, на відміну від Парламентської асамблеї Ради Європи, міститься абсолютно чіткий меседж: санкції проти Російської Федерації мають бути збережені, аж допоки Росія не виконає всі умови Мінських домовленостей, не виведе свої війська з території України, не виведе незаконні озброєння, не роззброїть незаконні військові формування і не віддасть під контроль України або миротворців неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Більше того, якщо це не буде зроблено, Європейський парламент радить розглянути додаткові санкції, включно з санкціями обмеження доступу до фінансових ресурсів як юридичних, так і фізичних осіб", - підкреслив Порошенко.

Експрезидент вважає, що резолюція Європарламенту – це безперечна дипломатична перемога Української держави.

Порошенко зауважив, що ця резолюція Європарламенту набрала безпрецедентну кількість голосів.

"Наше рішення отримало безпрецедентну кількість голосів – 458 депутатів підтримали проект резолюції, яку вчора ми обговорювали з групою "Друзів України". Хочу наголосити, що серед авторів цієї резолюції є абсолютна більшість політичних груп і фракцій Європейського парламенту. Резолюція містить декілька надзвичайно важливих для України пунктів. Позиція перша: Європарламент вимагає від Російської Федерації абсолютно безумовного і негайного виконання рішення наказу Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 українських моряків і негайної передачі Україні трьох захоплених Росією кораблів", – зазначив Порошенко.

"Позиція друга. Акт, який був здійснений в Керченській протоці і в нейтральних водах Чорного моря, Європарламент однозначно кваліфікує як агресію Російської Федерації проти суверенної і незалежної держави Україна. До речі, це треба дуже уважно вивчити окремим слідчим органам всередині України, які намагалися працювати на Російську Федерацію, що було підтверджено під час виступу російського представника в Раді безпеки Організації Об’єднаний Націй позавчора", – наголосив він.

"Ми добилися, що всі 130 прізвищ українських політв’язнів, які знаходяться незаконно під арештом як на території Російської Федерації, так і на окупованій території Донбасу і анексованого Криму – всі 130, включно з Сенцовим, Сущенком, Кольченком, Клихом, – всі вони містяться в цьому проекті резолюції з вимогою негайно звільнити українських політв’язнів", – повідомив Порошенко.

"Окремо дана оцінка тій ноті, яка була спрямована Міністерством закордонних справ Російської Федерації щодо спроби започаткувати якусь іншу дискусію щодо звільнення наших моряків. Ніяких дискусій не потрібно – Росія має чітко виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути нам наших моряків. Це ще раз підтверджує правильність і чіткість директив, які були видані мною, і тією позицією, яка свого часу зайняло Міністерство закордонних справ України", – нагадав п’ятий Порошенко.

Як повідомлялося, 18 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українських громадян, що незаконно засуджені та утримуються з російських в'язницях.

Фото: Михайло Палінчак