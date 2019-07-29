На Банковій запевняють, що "диктатури" при ухваленні рішень у Раді не буде

В умовах наявності у Президента України Володимира Зеленського більшості в парламенті ніхто не планує "влаштовувати диктатуру" при ухваленні рішень, але мають бути певні узгоджені командні дії.

Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не змушуватиме депутатів у Верховній Раді натискати кнопки. Ми хочемо, щоб у нас усередині команди були максимальні дискусії, до втрати пульсу. Але перед виходом до сесійної зали парламенту ми маємо домовитися, як ми голосуватимемо", - сказав він.

Тимошенко зазначив, що "ніхто не збирається переламувати когось".

"Завжди буде якийсь відсоток тих, хто проти певного рішення. Але ми хочемо, щоб ця дискусія не виходила назовні, вона має бути всередині команди", - додав він.

На його думку, підготовка законопроекту - це "не тільки однопартійна історія", це й розмова з тими, хто буде проти того чи іншого рішення.

"Звісно, ніхто не приховує, що рушій усього цього - Президент. Але я думаю, що і з кроків Верховної Ради буде видно, що ніхто не планує влаштовувати диктатуру", - запевнив заступник голови ОП.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За партію "Слуга народу" проголосували понад 43% виборців. Враховуючи результати голосування в одномандатних округах, "Слуга народу" отримує понад 250 місць у новому парламенті.