Зеленський не буде "переламувати" і благати депутатів - Разумков

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляє, що Президент Володимир Зеленський не впливає на свою політсилу і в майбутньому не буде тиснути на парламент.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"Президент і зараз не впливає на партію... Президент є людиною, яку партія підтримує на 100%. Ніхто не збирається з цим навіть сперечатися. Це партія, яка спочатку з'явилася як політична сила, яка підтримує ініціативи і Президента, і людей, які за нього проголосували. Що значить впливати на партію?", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Зеленський у разі, якщо йому необхідно буде організувати якесь голосування, прийти на засідання фракції і "переламувати" небажання депутатів голосувати, Разумков заявив, що Президент цього однозначно не робитиме.

"Переламувати Зеленський не буде... І благати не буде. Те, що він може й буде - явно доносити свою позицію, але це навряд чи буде відбуватися кулуарно. А це буде нормальна дискусія між президентом і різними політичними силами, які будуть представлені в парламенті", - сказав Разумков.

За його словами, у Зеленського добре виходить переконувати людей. Тому, впевнений Разумков, "і президент, і велика частина, здорова частина парламенту працюватимуть в унісон, але не на благо якимось політичним інтересам, а на благо розвитку держави".

На запитання, чи можливо, що керівники фракцій, спікер, прем'єр-міністр, глава РНБО, керівник офісу проводитимуть закриті засідання в майбутньому, Разумков заявив, що всі засідання матимуть виключно відкритий характер, і про це знатимуть як журналісти, так і суспільство.

Він також підкреслив, що й по ночах ніхто ні до кого їздити не буде, "з робочих питань - так це точно".