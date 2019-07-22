"Слуга народу" не говорила з партією "Голос" про коаліцію — Разумков

Партія "Слуга народу" не вела поки що переговори з партією "Голос" про можливу коаліцію в парламенті, але точно не збирається в коаліцію з "Опозиційною платформою — За життя".

Про це заявив керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю УП.

"І, напевно, я не буду тут новим, якщо скажу, що так, дійсно ми б хотіли формувати коаліцію з новими політичними силами, які потраплять до парламенту... Я думаю, що "Голос" був би непоганим варіантом... Але офіційних переговорів ми не вели. Те, що ми зустрічалися й обмінювалися якимись фразами на каналах — так, це факт. Але домовленостей про можливу майбутню коаліцію з жодною з політичних сил ми на сьогодні не ведемо", - сказав Разумков.

При цьому він заявив, що станом на сьогодні з тих, хто проходить, не йдеться про коаліцію точно з "Опозиційною платформою — За життя".

Відповідаючи на запитання, чи готова партія "Слуга народу" віддати будь-які міністерські посади "Голосу", Разумков зазначив, що "якщо їх ("Голосу" - ред.) кандидат на ту чи іншу позицію буде більш ефективним, ніж "Слуги народу", то вони готові будуть"на це йти".

"Але ще раз повторюся, сьогодні ми виходимо з того, що в нас на кожну позицію є по кілька людей, які, на мій погляд, могли б претендувати на ту чи іншу посаду", - підкреслив Разумков.