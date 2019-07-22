Вакарчук каже, що Зеленський йому нічого не пропонував

Представники команди Президента України Володимира Зеленського не запрошували лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.

Про це Вакарчук сказав під час брифінгу 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені ніхто нічого не пропонував", - зазначив Вакарчук, відповідаючи на запитання про намір Зеленського зустрітися з цього приводу.

Водночас він підкреслив, що коментарі можливі лише після оголошення офіційних результатів виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).