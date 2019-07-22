Вакарчук каже, що Зеленський йому нічого не пропонував

Вакарчук каже, що Зеленський йому нічого не пропонував

Укрінформ
Представники команди Президента України Володимира Зеленського не запрошували лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.

Про це Вакарчук сказав під час брифінгу 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені ніхто нічого не пропонував", - зазначив Вакарчук, відповідаючи на запитання про намір Зеленського зустрітися з цього приводу.

Водночас він підкреслив, що коментарі можливі лише після оголошення офіційних результатів виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

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