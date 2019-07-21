До Ради проходять п'ять партій - Національний екзитпол станом на 20.00
Такі дані Національного екзитполу, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", КМІС та "Центром Разумкова", оприлюднено на пресконференції в Укрінформі у неділю, 21 липня.
Найближче до подолання 5-відсоткового прохідного бар'єру станом на 20 годину перебуває партія "Сила і честь", яка набрала 4,3% голосів.
Генеральна сукупність екзитполу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України, крім спеціальних дільниць (лікарні, тюрми, військові частини, закордонні дільниці) та за винятком окупованих територій.
Обсяг вибірки – 11 629 респондентів на 300 виборчих дільницях.
Кількість опитаних на кожній дільниці – приблизно 39 респонденти в середньому.
Національний екзитпол під час парламентських виборів-2019 здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", Посольства Канади в Україні.
Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.
За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (12,2%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (8,2%) та "Голос" (5,9%).