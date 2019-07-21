Національний екзитпол: до Ради проходять п'ять партій
Такі дані Національного екзитполу, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", КМІС та "Центром Разумкова", оприлюднено на пресконференції в Укрінформі у неділю, 21 липня.
Найближче до подолання 5-відсоткового прохідного бар'єру станом на 18 годину перебуває партія "Сила і честь", яка набрала 4,4% голосів.
Уточнені дані Національного екзитполу станом на 20 годину будуть оприлюднені на пресконференції в Укрінформі о 22 годині.
Обсяг вибірки – близько 13 000 респондентів (залежно від явки виборців).
Кількість опитаних на кожній дільниці – приблизно 43 респонденти в середньому.
Національний екзитпол під час парламентських виборів-2019 здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", Посольства Канади в Україні.