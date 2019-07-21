Голосування на виборах до Ради проходить спокійно - ЦВК

Голосування на виборах до Ради проходить спокійно - ЦВК

Укрінформ
Голосування на позачергових виборах народних депутатів України триває в спокійному режимі відповідно до чинного законодавства.

Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Процес голосування проходить у спокійному регулярному режимі без порушення законодавства", - сказала вона.

За її словами, фіксуються деякі незначні порушення, які не впливають на хід виборів.

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Водночас вона нагадала, що до закриття виборчих дільниць в Україні залишилося менше двох годин.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.

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