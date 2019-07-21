День виборів: поліція вже отримала понад 800 заяв та відкрила 10 справ

Правоохоронці у день виборів відкрили 10 кримінальних проваджень.

Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо говорити про порушення на виборах, то станом на 13 годину надійшло 838 заяв та повідомлень у тій чи іншій області. За 10 заявами внесено відомості до ЄРДР”, - сказав Стойко.

Він уточнив, що найбільше таких заяв зафіксовано у місті Києві, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За його словами, вони стосуються найбільше незаконної агітації, підкупу, конфліктних ситуацій, тощо.

Він уточнив, що також на 13 годину було складено 6 адмінпротоколів.

Стойко повідомив, що надзвичайних порушень наразі немає.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол зазначив, що наразі найнижча явка західних областях, водночас там не зафіксовано серйозних ексцесів.

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко зазначив, що, очікувалося, що таких звернень — про ймовірні виборчі порушення — буде в рази більше.

“Ми маємо менше звернень про порушення і менше порушень. Тож достатньо цивілізовано проходить виборча кампанія”, - зазначив Варченко.

Він відмітив, що активність і мотивація людей під час парламентської виборчої кампанії є значно вищою.

Варченко також закликав кандидатів утриматися від незаконних дій та застеріг громадян, що будь-яка діяльність, пов'язана, наприклад, з так званими “виборчими каруселями” — буде припинятися, і винні притягатимуться до відповідальності.

“Якщо є намір дестабілізувати на місцях ситуацію за допомогою спортсменів - відповідальність буде невідворотна. Не ризикуйте ні своєю біографією, ні біографією молодих людей, яким ще жити і жити”, - уточнив Варченко.

Радник міністра також наголосив, що не можна підписувати документацію до закінчення голосування і нагадав про випадок у Бахмуті Донецької області, де члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування, і залишалося лише вписати прізвище кандидата-«переможця» чи «правильну» назву партії.

Він наголосив, що сьогодні ввечері після 20-ї години частково буде відомо, хто на якому місці, і більшість кандидатів-мажоритарників можуть бути незадоволені своїм результатом.

“Звертаємо увагу всіх тих кандидатів, яким не вдасться зайняти перше місце: будьте свідомими громадянами цивілізованої держави, дотримуйтеся спортивних правил і спортивної поведінки. Знайдіть в собі силу і мужність привітати переможця. А якщо не хочеться привітати його - визнати, що ця перемога відбулася в межах чесних виборів”, - уточнив Варченко.