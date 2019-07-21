Незаконна агітація та проблеми в роботі комісій: КВУ фіксує перші порушення на виборах

Комітет виборців України (КВУ) повідомив про перші факти порушення на парламентських виборах, зокрема, щодо незаконної агітації і проблем в роботі комісій.

Про це повідомляється на сторінці КВУ у Facebook.

"Спостерігачі КВУ відзначають такі порушення виборчого законодавства, як наявність незаконної агітації в день голосування та незаконні дії окремих виборчих комісій. Спостерігачі КВУ повідомили про наявність в день голосування матеріалів незаконної агітації", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою спостерігачів КВУ, найбільше матеріалів незаконної агітації поширюється від імені політичних партій (“Слуга Народу”, “Опозиційна платформа за Життя”, “Опозиційний блок”). Також наявні матеріали ще від імені 5 політичних сил (Аграрна партія України, ВО “Свобода”, “Голос”, “ЄС”, ВО “Батьківщина”) і низки кандидатів у одномандатних округах.

Зазначається, що деякі з таких матеріалів було поширено безпосередньо перед днем голосування.

За даними КВУ, зокрема у Миколаєві розклеєні агітаційні листівки, виконані в стилістиці політичної партії “Слуга народу”, на яких зображено виборчий бюлетень із двома прізвищами кандидатів, одне із яких закреслено. У Вінниці в день голосування розміщено агітаційні матеріали від імені Аграрної партії України, ВО “Батьківщина”, партії “Опозиційна платформа За життя”, кандидата Олександра Околіта.

Спостерігачі КВУ відзначають проблеми в роботі окремих комісій.

"у Миколаєві дільниця №480904 розпочала засідання комісії близько сьомої ранку, хоча відповідно до закону засідання мало розпочатися не раніше 07:15. Після втручання представників КВУ засідання було відмінено, відкрити сейф комісія не встигла. В ОВО №127 на дільниці №480730 о 08:00 в скриньках для голосування не було контрольних талонів, однак виборцям розпочали видавати бюлетені. У Вінницькій області зафіксовано поодинокі випадки порушення процедури проведення підготовчого засідання, наприклад на дільниці ОВО №11 №051525 не було оголошено кількість отриманих ДВК бюлетенів. У Хмельницькій області в ОВО №193 (дільниця №680535) не розвішано плакати із кандидатами (вони розкладені на столі), а також на дошці оголошень відсутні копії протоколів", - заявляють у КВУ.

Крім того, є факти невчасного відкриття виборчих дільниць.

"Так, на Вінниччині станом на 08:20 в ОВО №11 одна дільниця (№051533) не розпочала голосування, члени комісії перераховують наявні бюлетені. На Кіровоградщині в ОВО №99, дільниця № 350911 відкрилася із запізненням на 15 хв", - заявили у КВУ.