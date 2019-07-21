В Україні досі не відкрились вісім виборчих дільниць - МВС

Станом на 9:00 не відкрилося вісім виборчих дільниць.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На даний час не відкрито 8 дільниць, 16 дільниць відкрито із запізненням", - сказав Яровий.

Зі свого боку, очільник Нацполіції Сергій Князєв додав, що в Україні наразі оперативна обстановка спокійна у цілому.

Читайте також: Поліція виявила першу спробу фальсифікації виборів

Також він зазначив, що, зокрема, взято під охорону суди.

Окрім того, Князєв зауважив, що за сьогодні кримінальні провадження у зв'язку з виборчою кампанією не відкривалися, вчора було відкрито 20 кримінальних проваджень.