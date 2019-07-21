Поліція виявила першу спробу фальсифікації виборів

Ще до початку голосування на одній з дільничних комісій у Донецькій області вибори фактично завершилися, так і не розпочавшись.

Про це у Facebook повідомив речник Нацполіціїї Ярослав Тракало. “У школі м. Бахмут, де розташована 624-та ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося у потрібний момент вписати прізвище кандидата-”переможця” чи “правильну” назву партії”, - написав Тракало. За його словами, коли на місце прибули поліцейсьькі, з метою приховати сліди злочину члени комісії залили підписані протоколи чорнилом. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158 Кримінального кодексу (фальсифікація виборчих документів) підсумків голосування». Санкція статті - від 7 до 10 років ув‘язнення.