"Слуга народу" із задоволенням запросить "Голос" до коаліції — Зеленський

Партія "Слуга народу" запросить партію Святослава Вакарчука "Голос" у парламентську коаліцію.

Про це заявив журналістам у штабі партії "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо більше наполягати, у нас трішечки більше рейтинг, ніж у "Голосу", але ми запрошуємо до розмови пана Вакарчука із задоволенням. Нове обличчя", - сказав він.

Відповідаючи на питання щодо можливості призначення Вакарчука на посаду прем'єр-міністра, Президент зауважив, що це питання більше до самого Вакарчука.

"Мені здається, що питання з приводу прем'єра - Вакарчук чи ні - це питання саме до Слави Вакарчука, тому що це велика відповідальність, і це повинен бути гуру економіки, який ніколи, - ми це казали, що ми хотіли, щоб ця людина ніколи не була в політиці. Ми хочемо, щоб це була незалежна, потужна людина, з фаховою освітою", - зауважив Зеленський.

Як повідомляло агентство, в Україні в неділю, 21 липня, закінчилося голосування на дочасних парламентських виборах.

За результатами Національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах станом на 18 годину, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (43,9% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,5%), "Європейська солідарність" (8,9%), "Батьківщина" (7,6%) та "Голос" (6,3%).